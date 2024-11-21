Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımını ağırladı

Daikin Türkiye, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncularını merkez ofisinde ağırladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, kadınların istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla projeler yürütmeye devam ediyor.Daikin Türkiye'nin İstanbul'daki genel merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın ile takımın diğer oyuncularından Ayçin Akyol ve Katarina Lazovic Dangubic, başarı hikayelerini Daikin çalışanlarıyla paylaştı.Etkinlik, kadınların sporda ve iş yaşamında daha güçlü yer alması gerektiğine olan inancı pekiştirilerek Daikin çalışanlarına ilham oldu.Söyleşi sırasında, spor ve iş dünyasında kadınların karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukları aşma yolları ve başarıya ulaşma yolunda gösterilen azim üzerine etkileyici paylaşımlar yapıldı.Kaptan İlkin Aydın, Ayçin Akyol ve Katarina Lazovic Dangubic, hem kendi kariyer yolculuklarından örnekler vererek hem de takım olarak yaşadıkları zorlukları ve zaferleri çalışanlarla paylaşırken, oyuncuların deneyimleri, Daikin çalışanlarına kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları engelleri aşmada dayanışmanın ve kararlılığın önemini vurgulayan önemli mesajlar verdi. Sporcular, etkinlik sonunda Daikin çalışanlarının sorularını yanıtladı.2025'e kadar kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefleyen Daikin Türkiye, kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini artırma vizyonuyla hareket ederek 2014'ten bu yana çeşitli projelere imza atıyor.Bu projelerden biri olan "Sakura Kadın Teknisyen" programı, kadınların teknik alanda yetkinlik kazanmasına olanak tanıyor ve sektörde kadınların varlığını güçlendiriyor. Sakura programı kapsamında adayların iklimlendirme konusunda gerekli altyapıya ulaşmaları ve sahada hizmet verebilir duruma gelmeleri için temel teorik bilgi ve pratik uygulamaları kapsayan, aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimlerle uzmanlık almaları sağlanıyor. Program kapsamında birçok kadın teknisyen, iklimlendirme sektöründe kendi işlerini kurarak başarıya ulaştı.Daikin, aynı zamanda spor alanında da kadınların gücüne olan inancını sürdürürken, 2012-2015 arasında Galatasaray Kadın Voleybol Takımının isim sponsoru olan, 2022-2023 sezonunda da desteğini forma göğüs sponsoru olarak sürdüren Dakin Türkiye, son iki sezondur da isim hakkı sponsorluğuyla Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımını desteklemeye devam ediyor.