Brooklyn Nets'e dönüşü sonrası performansıyla dikkat çeken D'Angelo Russell, takımdaki rolünden memnun olduğunu ve uzun vadede burada kalmak istediğini ifade etti.



New York Post'tan Brian Lewis'e göre Russell, topu daha fazla kontrol edebilmekten ve genç oyunculara liderlik yapma sorumluluğunu üstlenmekten keyif alıyor.



Nets yönetiminin yaz döneminde yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğu bulunacağı tahmin ediliyor ve Russell, bu bütçeyle kendisine yeni bir kontrat verilmesini umut ediyor.



