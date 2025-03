Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, 37 yaşına girerken emekliliğin ufukta olduğunu kabul etti ancak kariyerini uzatmaya odaklandığını vurguladı.



95.7 The Game'e konuşan Curry, parkelerde ne kadar süre daha kalmayı planladığına dair düşüncelerini paylaştı. "Kontratım belli ve kesinlikle o süreden daha uzun oynamak istiyorum" dedi.



Dört kez NBA şampiyonu olan yıldız, kararının performans seviyesini koruyup koruyamayacağına bağlı olduğunu belirtti. "Bu soruya daha önce de cevap vermeye çalıştım ve o anki hislerime göre farklı şeyler söyledim," diyen Curry, "Ancak her şey kendimden beklediğim seviyeye ulaşabilmemle ilgili." ifadelerini kullandı.



Curry, emeklilik kararının istatistiklere değil, oyuna olan etkisine bağlı olacağını vurguladı: "Bu, sayı ortalamaları veya istatistiklerle ilgili değil; bir maçı domine edebiliyor muyum? Kendi tarzımı 30 dakika boyunca sürdürebiliyor muyum? Her yıl bunu tekrar değerlendirmek gerekiyor."



Bu sezon 32.2 dakika sahada kalan Curry, 24.5 sayı, 4.4 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla performansının hâlâ üst düzeyde olduğunu kanıtladı.



İki kez MVP seçilen yıldız oyuncu, dört yıllık 215 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılında bulunuyor. Ancak Warriors ile 2026-27 sezonuna kadar geçerli olan bir yıllık 62 milyon dolarlık ek bir uzatma anlaşması da imzaladı.