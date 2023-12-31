Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması
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30 Aralık 2023 22:25
Son güncelleme 31 Aralık 2023 11:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu.

Açıklamasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı için de konuşan Erdoğan, şu sözleri sarf etti;

"Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. (Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelenmesi) Hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. 

(Galatasaray-Fenerbahçe maçının oynanamaması) Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, iş birliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.(Süper Kupa maçının oynanmaması) Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz."

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