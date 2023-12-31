Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu.Açıklamasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı için de konuşan Erdoğan, şu sözleri sarf etti;

(Galatasaray-Fenerbahçe maçının oynanamaması) Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.





Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, iş birliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.(Süper Kupa maçının oynanmaması) Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz."



