Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'i kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı
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31 Mayıs 2021 01:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.


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