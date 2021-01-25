CSKA Moskova, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor

Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova, Cenk Tosun'u transfer etmek için Everton ile masaya oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CSKA Moskova, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor
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25 Ocak 2021 12:23
Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Everton'dan ayrılma kararı alan Cenk Tosun'un transferi görüşmelere başladı.

Rusya merkezli "championat"'ın haberine göre, CSKA Moskova, Everton'dan ayrılmak isteyen Cenk Tosun'un transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı ancak bu transfer beklenen kadar kolay olmayacak.

CSKA Moskova yetkilileri tarafından da doğrulanan habere göre, Cenk Tosun'u satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Rus takımı, Everton'u ikna etse bile Cenk Tosun'u ikna etmesi pek de kolay olmayacak.

Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de bekleneni veremedi ve fazla forma şansı alamadığı için de Everton'dan ayrılma kararı aldı.

Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen Cenk Tosun'a Almanya Bundesliga takımlarından da talipler var ve deneyimli golcünün Rusya Ligi'ne transfer olması son opsiyon olarak değerlendiriliyor.



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