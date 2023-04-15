Premier Lig 31 . hafta maçında Crystal Palace, deplasmanda Southampton ile karşılaştı.



St. Mary's Stadium'da oynanan maçı Crystal Palace 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 68. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.



Crystal Palace bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Southampton ise ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı.



Alınan bu sonucun ardından Palace puanını 36'ya çıkardı. Southampton ise 23 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace, sahasında Everton'ı ağırlayacak. Southampton da Arsenal deplasmanına gidecek.





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