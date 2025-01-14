Cristiano Ronaldo'dan yeni sözleşme!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kalacak.



Suudi Ligi'ne adım attığında futbol dünyasında olay yaratan Portekizli yıldız, Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.



Suudi basınında yer alan haberlere göre, Şubat ayında 40 yaşına girecek olan Cristiano'nun Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaya devam etmesi için anlaşma tamamlandı.



Cristiano, 200 milyon euro aldığı sözleşmesini bir sezon daha uzatacak ve 200 milyon euro daha alacak. Maaşının yanı sıra, Portekizlinin 2034'te orada oynanacak Dünya Kupası ufukta göründüğü için ülkesinin adeta bir elçisi gibi hareket edecek.



HEDEFİ ALTINCI DÜNYA KUPASI



Cristiano Ronaldo'nun Portekiz ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na kadar oynamak istediği ve altı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak kariyerini noktalama hedefinde olduğu kaydedildi.



SUUDİ ARABİSTAN'DA MÜTHİŞ ETKİ



39 yaşındaki Cristiano'nun Arabistan'daki etkisi müthiş oldu. Ligin birçok süper yıldız ile büyümesinin yanı sıra, olağanüstü rakamlara ulaştı. Portekizli, 84 maçta 75 gol atıp 18 asist yaptı.



