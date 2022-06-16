Cristian Tello karar aşamasında

İspanyol basını, Cristian Tello'ya Trabzonspor ve Beşiktaş dışında da teklifler yapıldığını, oyuncunun karar aşamasında olduğunu duyurdu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cristian Tello karar aşamasında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2022 10:14
Real Betis'ten ayrılacağını doğrulayan Cristian Tello önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyebilir.

İspanyol es.besoccer. com'un haberine göre; Başarılı oyuncuya Karadeniz ekibinin yanı sıra Beşiktaş'tan da teklif var. Ayrıca Chivas de Guadalajara (Meksika) da oyuncuyla ilgileniyor.

Ancak Tello'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunan Trabzonspor'u tercih edeceği öne sürülüyor. Aynı haberde Tello için açıklanan resmi bir teklif bulunmadığı, az da olsa İspanya'da kalma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Tecrübeli sol kanadın Trabzonspor'la imzalaması halinde Nwakaeme'yle yolların ayrılması da kesinleşecek.



Tello geçen sezon Betis formasıyla 35 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ