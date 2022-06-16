Cristian Tello karar aşamasında

Real Betis'ten ayrılacağını doğrulayan Cristian Tello önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyebilir.İspanyol es.besoccer. com'un haberine göre; Başarılı oyuncuya Karadeniz ekibinin yanı sıra Beşiktaş'tan da teklif var. Ayrıca Chivas de Guadalajara (Meksika) da oyuncuyla ilgileniyor.Ancak Tello'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunan Trabzonspor'u tercih edeceği öne sürülüyor. Aynı haberde Tello için açıklanan resmi bir teklif bulunmadığı, az da olsa İspanya'da kalma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği de vurgulandı.Tecrübeli sol kanadın Trabzonspor'la imzalaması halinde Nwakaeme'yle yolların ayrılması da kesinleşecek.Tello geçen sezon Betis formasıyla 35 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.