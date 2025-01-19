Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu!

Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Estudiantes, Boca Juniors'tan Cristian Medina'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu!
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19 Ocak 2025 01:12
Son güncelleme 19 Ocak 2025 01:17
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu.

15 MİLYON DOLAR ÖDEDİ!

Estudiantes kulübü, Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors'a serbest kalma bedeli olan 15 milyon Dolar'ı ödedi ve 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

PERFORMANSI

Bu sezon Boca Juniors ile 160 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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