Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde bulunan Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu.

Estudiantes kulübü, Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors'a serbest kalma bedeli olan 15 milyon Dolar'ı ödedi ve 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



PERFORMANSI



Bu sezon Boca Juniors ile 160 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.