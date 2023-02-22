Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlıyor

Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 6 milli sporcu yarışacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus kentinde perşembe günü başlayacak organizasyon 26 Şubat'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer temsil edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus kentinde perşembe günü başlayacak organizasyon 26 Şubat'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer temsil edecek.
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