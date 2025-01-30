Çorum FK'nın rakibi bu hafta Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig'de Çorum Fk bu hafta sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK'nın rakibi bu hafta Bandırmaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 13:44
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında cuma günü sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Ümraniyespor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ligde Çorum FK'nin 32, Teksüt Bandırmaspor'un ise 34 puanı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery