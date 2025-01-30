Çorum FK'nın rakibi bu hafta Bandırmaspor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında cuma günü sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Ümraniyespor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde Çorum FK'nin 32, Teksüt Bandırmaspor'un ise 34 puanı bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Ümraniyespor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde Çorum FK'nin 32, Teksüt Bandırmaspor'un ise 34 puanı bulunuyor.