Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yollar ayrıldı
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24 Aralık 2024 22:05
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcu ile anlaşılarak sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Mehmet Tayfun Dingil'in takımda özveriyle görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mehmet Tayfun Dingil, Loick Landre'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası kendi dizindeki sakatlığa rağmen büyük fedakarlık örneği sergileyerek 5 hafta boyunca sahada mücadele etmiştir. Ameliyat olmamayı tercih ederek takıma olan bağlılığını ve profesyonelliğini göstermiştir. Bu süreçte gösterdiği özveri, kulübümüz ve taraftarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü olarak Mehmet Tayfun'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz."

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