Çorum FK'dan 3 transfer birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Burak Süleyman, Amar Catic ve Ahmet Said Kıvanç'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çorum FK'dan 3 transfer birden!
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14 Eylül 2024 12:02
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Burak Süleyman, Amar Catic ve Ahmet Said Kıvanç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kaleci Ahmet Said Kıvanç ile anlaşmaya varıldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amar Catic'in kiralık olarak sezon sonuna kadar Çorum FK'ye katılması konusunda Iğdır FK ile anlaşma sağlandığı, ayrıca 30 yaşındaki forvet Burak Süleyman ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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