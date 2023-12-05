Çorum'da Trabzonspor öncesi 2 eksik

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde öğle saatlerinde son antrenmanını yapacak takım, öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.



Konaklayacağı otelde kampa girecek Ahlatcı Çorum FK, yapacağı idmanın ardından maç saatini bekleyecek.



Takımda sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ile Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo forma giyemeyecek.



Ahlatcı Çorum FK ile Trabzonspor arasında Papara Park'ta oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.





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