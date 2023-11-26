Çorum, Altay önünde kötü seriyi bitirdi

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK, sahasında Altay'ı 3-0 mağlup ederek 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Çorum, Altay önünde kötü seriyi bitirdi
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26 Kasım 2023 15:26
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Altay karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda yoğun yağmur altında oynanan maçı Çorum FK 3-0 kazandı. 

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Ozan Sol, 76. dakikada Thomas Verheijdt ve 80. dakikada Gökhan Karadeniz kaydetti.

Çorum FK, bu galibiyetle birlikte 6 hafta aradan sonra galibiyet aldı. 

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 5 puanda kalarak son sırada kaldı. 

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Çorum FK, Adanaspor deplasmanına gidecek. Altay, Manisa FK'ya konuk olacak. 

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