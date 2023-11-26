Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Altay karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda yoğun yağmur altında oynanan maçı Çorum FK 3-0 kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Ozan Sol, 76. dakikada Thomas Verheijdt ve 80. dakikada Gökhan Karadeniz kaydetti.
Çorum FK, bu galibiyetle birlikte 6 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 5 puanda kalarak son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki karşılaşmasında Çorum FK, Adanaspor deplasmanına gidecek. Altay, Manisa FK'ya konuk olacak.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Ozan Sol, 76. dakikada Thomas Verheijdt ve 80. dakikada Gökhan Karadeniz kaydetti.
Çorum FK, bu galibiyetle birlikte 6 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 5 puanda kalarak son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki karşılaşmasında Çorum FK, Adanaspor deplasmanına gidecek. Altay, Manisa FK'ya konuk olacak.
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