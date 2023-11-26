Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Altay karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda yoğun yağmur altında oynanan maçı Çorum FK 3-0 kazandı.



Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Ozan Sol, 76. dakikada Thomas Verheijdt ve 80. dakikada Gökhan Karadeniz kaydetti.



Çorum FK, bu galibiyetle birlikte 6 hafta aradan sonra galibiyet aldı.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 5 puanda kalarak son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki karşılaşmasında Çorum FK, Adanaspor deplasmanına gidecek. Altay, Manisa FK'ya konuk olacak.





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