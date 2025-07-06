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Corinthians, Depay'dan kurtulmak istiyor!

Brezilya ekibi Corinthians, maaş yükü ve isteklerini karşılamakta zorlandığı Memphis Depay'ı takımdan göndermek istiyor.

calendar 06 Temmuz 2025 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Corinthians, Depay'dan kurtulmak istiyor!
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Brezilya temsilcisi Corinthians, mali dengeyi sağlamak amacıyla Hollandalı yıldızı takımdan düşünmüyor.

Corinthians, maaş yükünü ve isteklerini karşılamakta zorlandığı Memphis Depay ile yollarını ayırmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Memphis Depay'ı 2 yıllığına kadrosuna katan Corinthians, Hollandalı yıldızına sözleşme süreci boyunca 11.3 milyon Euro para ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ VARDI!

Memphis Depay'ın kulübüne ihtar çekmesi üzerine Beşiktaş, devreye girip oyuncuya 5 milyon Euro önermişti.

2024-2025 sezonunda 28 maçta süre bulan Depay, 6 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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