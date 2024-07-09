Copa America'da yarı final heyecanı başlıyor

2024 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Copa America'da yarı final heyecanı başlıyor
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09 Temmuz 2024 16:32
2024 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalistler, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçlarla belli olacak.

Yarı finalin ilk müsabakasında son şampiyon Arjantin, yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek. New Jersey eyaletindeki Doğu Rutherford'da yer alan MetLife Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 03.00'te başlayacak.

11 Temmuz Perşembe günü oynanacak diğer yarı final maçında ise Uruguay ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. TSİ 03.00'te başlayacak karşılaşmaya Kuzey Karolina'daki Charlotte kentinde bulunan Bank of Amerika Stadı ev sahipliği yapacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Mağlup olan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

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