Copa America'da şok olay: Hastaneye kaldırıldı

Peru, Copa America A Grubu'nun 2'nci haftasında Kanada ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın ilk yarısının son anlarında şoke eden bir olay yaşandı.



HAKEM BAYGINLIKK GEÇİRDİ



Müsabakanın yardımcı hakemi Humberto Panjoj, bir anda kendisini yere bıraktı. Humberto Panjoj'un baygınlık geçirmesinin ardından maça bir süre ara verildi.



33 derece sıcaklıkta oynanan müsabakanın 45+3'üncü dakikasında maçın yardımcı hakemi Humberto Panjoj saha kenarında kendisini yere bıraktı. Humberto Panjoj'un yanına ilk koşan isim Kanada kalecisi Maxime Crepeau oldu.



Maçın hakemi yaşananları gördükten sonra hemen oyunu durdu. Humberto Panjoj'un yanına iki takımın sağlık heyetleri ilk gidenler arasında yer aldı. Humberto Panjoj'a yapılan müdahale sonrası sahaya sedye davet edildi. Humberto Panjoj sedyeyle ambulansa alındı.



HASTANEYE KALDIRILDI



Humberto Panjoj'un yer aldığı ambulans doğrudan hastaneye doğru yola çıktı. Maçın hakemi yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı yeniden başlattı. Bu sırada tribünlerde şaşkın bakışlar dikkat çekti.



Hakemin sağlık durumuna dair henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak dış basında yer alan haberlere göre; Humberto Panjoj'ın yüksek sıcaklıktan baygınlık geçirdiği kaydedildi. Öte yandan saha kenarından aktaran muhabirler stadyumda hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğunu belirtti.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU