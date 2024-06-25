Copa America'da 5. günün raporu

Copa America 2024 D Grubu ilk karşılaşmasında Kolombiya ile Paraguay karşı karşıya geldi.NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 2-1 kazandı.Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikadave 42. dakikadakaydetti. Her iki golün de asistineyaptı.Paraguay'ın tek golü ise 69. dakikada'dan geldi.Öte yandan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, 90 dakika boyunca sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte Kolombiya turnuvaya üç puanla başlarken, Paraguay ise 0 puanda kaldı.D Grubu'nda oynanan diğer müsabakada ise Brezilya ile Kosta Rika karşılaştı.SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte iki takım da 1'er puan hanesine yazdırdı.Kolombiya: 3 puanBrezilya: 1 puanKosta Rika: 1 puanParaguay: 0 puan