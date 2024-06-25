Copa America'da 5. günün raporu

Copa America heyecanı dün gece oynanan iki maç ile devam etti. D Grubu'nda Kolombiya, Paraguay'ı 2-1 yendi. Brezilya ise Kosta Rika ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Copa America'da 5. günün raporu
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25 Haziran 2024 08:17
Son güncelleme 25 Haziran 2024 08:18
Copa America 2024 D Grubu ilk karşılaşmasında Kolombiya ile Paraguay karşı karşıya geldi.

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 2-1 kazandı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Daniel Munoz ve 42. dakikada Jefferson Lerma kaydetti. Her iki golün de asistine James Rodriguez yaptı.

Paraguay'ın tek golü ise 69. dakikada Julio Ensico'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kolombiya turnuvaya üç puanla başlarken, Paraguay ise 0 puanda kaldı.



DİĞER MAÇTA GOL SESİ YOK

D Grubu'nda oynanan diğer müsabakada ise Brezilya ile Kosta Rika karşılaştı.

SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 1'er puan hanesine yazdırdı.

Bugün oynanan müsabakalar sonrası D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle;

Kolombiya: 3 puan
Brezilya: 1 puan
Kosta Rika: 1 puan
Paraguay: 0 puan

 

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