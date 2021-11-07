Conte, Premier Lig'e 1 puanla başladı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. İşte maçın detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Conte, Premier Lig'e 1 puanla başladı
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07 Kasım 2021 19:06
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Everton'da Mason Holgate 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Tottenham'ın başında ilk kez Premier Lig'de maça çıkan Antonio Conte, ilk maçından bir puanla ayrıldı.

Bu skorun ardından Tottenham, 16, Everton ise 15 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Leeds United ile karşılaşacak. Everton ise Manchester ile kozlarını paylaşacak.


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