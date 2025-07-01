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Conte, Osimhen'i kadro dışı bıraktı!

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Victor Osimhen'i genç takıma yollama kararı aldı.

calendar 01 Temmuz 2025 16:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Conte, Osimhen'i kadro dışı bıraktı!
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, yaz kampı için Napoli'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak İtalya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CONTE, GENÇ TAKIMA YOLLADI

Legit NG'nin haberine göre, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yaz kampı için Napoli'ye geri dönecek olan Osimhen'i A takımla antrenmanları almayacak. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Nijeryalı forvetin genç takımla antrenmanlarını sürdürmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı. 
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