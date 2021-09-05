Cody Gakpo: 'Türkiye'yi yeneceğiz'

Hollanda Milli Takımı'nın genç oyuncularından Cody Gakpo, A Milli Takımımız ile oynayacakları kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Karadağ'a attığı golle hocasının güvenine karşılık verdiğini söyleyen Gakpo, "Birinin sana güvenmesi güzel, ben de karşılığını verdim. Her maç geliştiğimizi düşünüyorum. Türkiye'yi de yeneceğiz, buna inanıyorum" dedi.



Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 5. maçlar sonunda 11 puanla zirvede yer alan Türkiye, 7 Eylül günü 10 puanı olan Hollanda ile deplasmanda oynayacak.



GRUPTA PUAN DURUMU



(11 puan, +8 averaj) Türkiye

(10 puan, +11 averaj) Hollanda

(10 puan, +3 averaj) Norveç

(7 puan, -1 averaj) Karadağ

(4 puan, -3 averaj) Letonya

(0 puan, -18 averaj) Cebelitarık



*Puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak.



KALAN MAÇLARIMIZ



Hollanda (D)

Norveç

Letonya (D)

Cebelitarık

Karadağ (D)



