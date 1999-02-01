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Clippers ve Pacers, koçluk için Darvin Ham ile görüşüyor

ESPN'den Malika Andrews'a göre LA Clippers, bu hafta Milwaukee Bucks'ın asistan koçu Darvin Ham ile görüşme yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Malika Andrews'a göre LA Clippers, bu hafta Milwaukee Bucks'ın asistan koçu Darvin Ham ile görüşme yapacak.

Ham'in ayrıca, Indiana Pacers'ın başantrenörlük işi için takımla yüz yüze görüşme yapacağı da bildirildi.

47 yaşındaki koç, son yedi sezon boyunca Mike Budenholzer'in kadrosunda yardımcı koç olarak görev yapmıştı. İlk olarak 2013-18 arasında Atlanta Hawks ile bulunan Ham, sonrasında 2018'de Budenholzer ile Bucks'ta görev almıştı. Ham aynı zamanda, 2011-13 arası Los Angeles Lakers'ta da koçluk personelinde yer alıyordu.

Ham, 1999-02 yılları arasında Bucks forması giydiği NBA'de sekiz sezon oynamıştı ve ayrıca 2004'te şampiyonluğu kazanan Detroit Pistons takımının da bir üyesiydi.


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