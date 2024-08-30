LA Clippers koçu Tyronn Lue, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın antrenman kampının başlangıcına hazır olacağından emin olduğunu söyledi.



Lue, ESPN'e yaptığı açıklamada Leonard'ın Clippers ile antrenman kampının başlangıcına hazır olmasını beklediğini açıkladı:



"Onunla sürekli konuşuyoruz. Antrenman kampına hazır olacak. Kendini iyi hissediyor ve hazır olacağını biliyorum."



Leonard'ın cerrahi olarak onarılan sağ dizinde, kendisini geçen sezonun son sekiz maçından uzak tutan ve playofflara katılımını da sınırlayan bir iltihap bulunuyordu. Kawhi'nin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri için Olimpiyatlarda oynaması planlanmış olsa da, kamp sırasında durumu şüpheli hale geldiğinde yerini Boston Celtics guardı Derrick White'a bırakmıştı.



Leonard, çapraz bağ yırtılması nedeniyle 2021-22 sezonunun tamamını kaçırmış ve Haziran 2023'te yırtık menisküsü için bıçak altına yatmıştı.



33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 68 maçta forma giyerek, San Antonio Spurs döneminde 2016-17 sezonundan bu yana oynadığı en yüksek maç sayısına ulaşmıştı.





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