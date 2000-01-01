Clifford: "Fultz'un gelişimini, hepiniz göreceksiniz!"

Orlando Magic başantrenörü Steve Clifford, taraftarların Markelle Fultz'dan, özellikle de üç sayılık atışları söz konusu olduğunda, gelişme beklemesi gerektiğini söyledi.



Fultz, kendisini 1'inci sıradan Draft eden Philadelphia 76ers'taki ilk iki sezonunda sakatlıklarından ve mental sıkıntılarından ötürü sadece 33 normal sezon maçı oynayabilmişti ve bununla mücadele ederken zor zamanlar geçirmişti. 76ers, 2019'un başlarında kendisini Magic'e takaslamıştı.



22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Magic ile maç başına yalnızca 27.7 dakikada 12.1 sayı, 5.1 asist, 3.3 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı ve Clifford, Fultz'un kariyerinin en iyi rakamlarını tutturmaya hazır olduğunu açıkladı:



"Onu oynarken gördüğünüzde, göreceksiniz. Mesela, set üçlükleri ve şutu bırakma noktası, eskiden olduğu yere geri dönüyor. Göreceksiniz. Fiiksel olarak kesinlikle daha iyi ve mental olarak da harika bir noktada. Bir yıl öncesine göre çok daha iyi bir oyuncu."



Magic, ilk hazırlık maçını Cuma günü Atlanta Hawks'a karşı oynayacak.



