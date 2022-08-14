Fransa Ligi'nin 2. haftasında Clermont, Reims deplasmanına konuk oldu. Clermont, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Reims, karşılaşmanın 23. dakikasında Kamory Doumbia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 30. dakikada bu kez Folarin Balogun'un penaltı golüyle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı Reims'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Reims'te, 47. dakikada Emmanuel Agbadou, doğrudan kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra maçta her şey değişti. Pes etmeyen Clermont, ikinci yarının hemen başında, 51. dakikada Kommen Andric'in penaltı golüyle farkı bire indirdi. 62. dakikada da sahneye çıkan Andric, takımına eşitliği getirdi. Clermont'ta 72. dakikada Cham Saracevic, skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü söyleyen isim Clermont'tan JEremie Bela olduğu ve 77. dakikada maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Clermont, ligdeki puanını 3 yaptı. Reims henüz puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Clermont, sahasında Nice'i ağırlayacak. Reims, Strasbourg deplasmanına gidecek.



Fransa Ligi'nde 16:00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:



Troyes 0-3 Toulouse

Ajaccio 0-0 Lens

Auxerre 2-2 Angers





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