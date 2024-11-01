Ciro Immobile'den derbi havasında idman!

Beşiktaş'ın yıldız santraforu Ciro Immobile idmandaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile'den derbi havasında idman!
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01 Kasım 2024 08:56
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki İtalyan oyuncusu Ciro Immobile, idmandaki performansı ve gençlere örnek olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Immobile, her idmanı derbi maçı havasında geçiriyor. Yıldız isim, dar ve geniş alanda yapılan çift kale maçlarda ortaya koyduğu yüksek performans ile yine tüm dikkatleri üstüne çekmesini bildi.

GENÇ OYUNCULARLA GOL VURUŞU ÇALIŞIYOR

İtalyan yıldızın bu isteği ve arzusu başta gençler olmak üzere takıma da örnek oluyor. Ciro Immobile'nin çalışma bitiminde bile Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile gol vuruşu çalışması ise dikkat çekiyor. 
 
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