Cincinnati'de Jaap Stam dönemi sona erdi

Cincinnati, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Jaap Stam'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cincinnati'de Jaap Stam dönemi sona erdi
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27 Eylül 2021 21:15
ABD 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Jaap Stam'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın hedeflediği başarılardan uzaklaşması nedeniyle 49 yaşındaki Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Son 7 lig maçının 6'sını kaybeden Cincinnati, 14 takımlı Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Stam, daha önce Reading, PEC Zwolle ve Feyenoord takımlarını çalıştırmıştı.

 


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