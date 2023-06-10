Cimnastikte milliler finale yükseldi!

Milli sporcular Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cimnastikte milliler finale yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2023 00:47
Mısır'da düzenlenen Uluslararası Pharaohs Kupası Elemeleri'nde milli cimnastikçiler Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kahire'de gerçekleştirilen uluslararası turnuvada milli sporculardan Hatice Gökçe Emir çember aletinde 28.850 puanla 5'inci, Defne Eylül Kılıç ise top aletinde 27.350 puanla 6'ıncı olarak finale kalma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery