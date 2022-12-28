Cimnastik heyecanı İstanbul'da yaşandı

Cimnastikte Parkur Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası İstanbul'da gerçekleştirildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyon sona erdi.
Organizasyonda madalya alan sporcuların isimleri şunlar:
Parkur Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar Serbest Parkur:
1 - Esmanur Balgül
2 - Ebrar Pakırdaş
3 - Döndü Koç
Büyük Erkekler Serbest Parkur:
1- Burak Yıldız
2 - Sarp Eren Odabaş
3 - Alp Eren Odabaş
Genç Kadınlar Serbest Parkur:
1 - Eylül Nisa Uğuz
2 - Damla Özcan
3 - Sude Naz Anaç
Genç Erkekler Serbest Parkur:
1 - Sergen Çınar Cerit
2 - Furkan Burak Saatci
3 - Metehan Topcu
Büyük Kadınlar Hız Parkuru:
1 - Esmanur Balgül
2 - Döndü Koç
3 - Ebrar Pakırdaş
Büyük Erkekler Hız Parkuru:
1 - Mert Ali Bek
2 - Furkan Karataştan
3 - Burak Yıldız
Genç Kadınlar Hız Parkuru:
1 - Sude Naz Anaç
2 - Rümeysa Karali
3 - Damla Özcan
Genç Erkekler Hız Parkuru:
1 - Furkan Burak Saatci
2 - Abdurrahman Kaya
3 - Sergen Yalçın Cerit
Parkur Federasyon Kupası Final Yarışması Büyük Kadınlar:
1 - Esmanur Balgül
2 - Ebrar Pakırdaş
Büyük Erkekler:
1 - Burak Yıldız
2 - Furkan Karataştan
3 - Mert Ali Bek
Genç Kadınlar:
1 - Damla Özcan
2 - Sude Naz Anaç
3 - Rümeysa Karali
Genç Erkekler:
1 - Furkan Burak Saatci
2 - Sergen Çınar Cerit
3 - Yusuf Önder
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyon sona erdi.
Organizasyonda madalya alan sporcuların isimleri şunlar:
Parkur Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar Serbest Parkur:
1 - Esmanur Balgül
2 - Ebrar Pakırdaş
3 - Döndü Koç
Büyük Erkekler Serbest Parkur:
1- Burak Yıldız
2 - Sarp Eren Odabaş
3 - Alp Eren Odabaş
Genç Kadınlar Serbest Parkur:
1 - Eylül Nisa Uğuz
2 - Damla Özcan
3 - Sude Naz Anaç
Genç Erkekler Serbest Parkur:
1 - Sergen Çınar Cerit
2 - Furkan Burak Saatci
3 - Metehan Topcu
Büyük Kadınlar Hız Parkuru:
1 - Esmanur Balgül
2 - Döndü Koç
3 - Ebrar Pakırdaş
Büyük Erkekler Hız Parkuru:
1 - Mert Ali Bek
2 - Furkan Karataştan
3 - Burak Yıldız
Genç Kadınlar Hız Parkuru:
1 - Sude Naz Anaç
2 - Rümeysa Karali
3 - Damla Özcan
Genç Erkekler Hız Parkuru:
1 - Furkan Burak Saatci
2 - Abdurrahman Kaya
3 - Sergen Yalçın Cerit
Parkur Federasyon Kupası Final Yarışması Büyük Kadınlar:
1 - Esmanur Balgül
2 - Ebrar Pakırdaş
Büyük Erkekler:
1 - Burak Yıldız
2 - Furkan Karataştan
3 - Mert Ali Bek
Genç Kadınlar:
1 - Damla Özcan
2 - Sude Naz Anaç
3 - Rümeysa Karali
Genç Erkekler:
1 - Furkan Burak Saatci
2 - Sergen Çınar Cerit
3 - Yusuf Önder
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