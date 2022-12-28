Cimnastik heyecanı İstanbul'da yaşandı

Cimnastikte Parkur Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası İstanbul'da düzenlendi. İşte detaylar...

Haber; AA
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Cimnastik heyecanı İstanbul'da yaşandı
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28 Aralık 2022 14:31
Cimnastikte Parkur Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyon sona erdi.

Organizasyonda madalya alan sporcuların isimleri şunlar:

Parkur Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar Serbest Parkur:

1 - Esmanur Balgül

2 - Ebrar Pakırdaş

3 - Döndü Koç

Büyük Erkekler Serbest Parkur:

1- Burak Yıldız

2 - Sarp Eren Odabaş

3 - Alp Eren Odabaş

Genç Kadınlar Serbest Parkur:

1 - Eylül Nisa Uğuz

2 - Damla Özcan

3 - Sude Naz Anaç

Genç Erkekler Serbest Parkur:

1 - Sergen Çınar Cerit

2 - Furkan Burak Saatci

3 - Metehan Topcu

Büyük Kadınlar Hız Parkuru:

1 - Esmanur Balgül

2 - Döndü Koç

3 - Ebrar Pakırdaş

Büyük Erkekler Hız Parkuru:

1 - Mert Ali Bek

2 - Furkan Karataştan

3 - Burak Yıldız

Genç Kadınlar Hız Parkuru:

1 - Sude Naz Anaç

2 - Rümeysa Karali

3 - Damla Özcan

Genç Erkekler Hız Parkuru:

1 - Furkan Burak Saatci

2 - Abdurrahman Kaya

3 - Sergen Yalçın Cerit

Parkur Federasyon Kupası Final Yarışması Büyük Kadınlar:

1 - Esmanur Balgül

2 - Ebrar Pakırdaş

Büyük Erkekler:

1 - Burak Yıldız

2 - Furkan Karataştan

3 - Mert Ali Bek

Genç Kadınlar:

1 - Damla Özcan

2 - Sude Naz Anaç

3 - Rümeysa Karali

Genç Erkekler:

1 - Furkan Burak Saatci

2 - Sergen Çınar Cerit

3 - Yusuf Önder

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