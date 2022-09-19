Çiğdem Simavi: "Ali Koç çok yoruluyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, katıldığı bir etkinlikte oğlu için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çiğdem Simavi: 'Ali Koç çok yoruluyor'
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19 Eylül 2022 00:28
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, katıldığı bir düğünde oğlu için konuştu.

Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yapan Simavi, şu ifadeleri kullandı;

"Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da."

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