Çiğdem Simavi: 'Ali Koç çok yoruluyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, katıldığı bir düğünde oğlu için konuştu.



Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yapan Simavi, şu ifadeleri kullandı;



"Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da."





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