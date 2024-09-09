Cicaldau imza için İstanbul'dan ayrılıyor

Galatasaraylı Alexandru Cicaldau, takımdan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanırken Rumen oyuncu, kendisini bekleyen ilk uçağı kaçırdı. Rumen oyuncu, başkanın özel uçağıyla ülkeden ayrıldı. İşte yaşanan son gelişme...

, Fotoğraf; AA
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Cicaldau imza için İstanbul'dan ayrılıyor
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09 Eylül 2024 12:23
Son güncelleme 09 Eylül 2024 20:51
Geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Alexandru Cicaldau, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Cicaladau, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardı.

Romanya'dan Petrolul Ploieşti'nin de oyuncuyu transfer etmek istediği ancak Cicaldau'nun tercihini Craiova'dan yana kullandığı belirtildi.

İLK UÇAĞI KAÇIRDI

Bugün (pazartesi) saat 19.05'te Romanya'ya gitmesi beklenen Cicaldau, uçağı kaçırdı. Rumen orta saha, daha sonra Craiova'ya Rumen kulübünün başkanının özel uçağıyla gitti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.



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