Christian Luyindama: "Çok zor şartlar altındaki kazandık"

Galatasaray'da uzun bir aradan sonra Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Christian Luyindama: 'Çok zor şartlar altındaki kazandık'
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14 Şubat 2021 18:12
Galatasaray'da uzun bir aradan sonra Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

Çok zor şartlar altında alınan galibiyetten dolayı mutluk olduklarını ifade eden Luyindama, "Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz" dedi.

Kişisel perfrormansı hakkında da konuşan Luyindama, "Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.



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