Premier League'in 24. haftasında Bournemouth, taraftarı önünde Chelsea'yi konuk etti. 90 dakika sonunda Bournemouth büyük bir sürprize imza atarak Chelsea'yi 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada ve 74. dakikada Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90+5. dakikada Charlie Daniels kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Chelsea 47 puanda kalırken, Bournemouth puanını 33'e çıkardı.
Chelsea, bir sonraki hafta sahasında Huddersfield'i konuk edece. Bournemouth ise gelecek maçında deplasmanda Cardiff City'e konuk olacak.
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Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada ve 74. dakikada Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90+5. dakikada Charlie Daniels kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Chelsea 47 puanda kalırken, Bournemouth puanını 33'e çıkardı.
Chelsea, bir sonraki hafta sahasında Huddersfield'i konuk edece. Bournemouth ise gelecek maçında deplasmanda Cardiff City'e konuk olacak.
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