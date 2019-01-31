Premier League'in 24. haftasında Bournemouth, taraftarı önünde Chelsea'yi konuk etti. 90 dakika sonunda Bournemouth büyük bir sürprize imza atarak Chelsea'yi 4-0 mağlup etmeyi başardı.Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada ve 74. dakikada Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90+5. dakikada Charlie Daniels kaydetti.Bu galibiyetin ardından Chelsea 47 puanda kalırken, Bournemouth puanını 33'e çıkardı.Chelsea, bir sonraki hafta sahasında Huddersfield'i konuk edece. Bournemouth ise gelecek maçında deplasmanda Cardiff City'e konuk olacak.