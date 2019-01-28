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Chelsea'nin başı FIFA ile dertte!

Chelsea'nin 100'den fazla 18 yaş altındaki oyuncuyu usülsüz şekilde transfer ettiği için FIFA'dan ceza alabileceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'nin başı FIFA ile dertte!
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28 Ocak 2019 16:04
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 100'den fazla 18 yaş altındaki oyuncuyu usülsüz transfer ettiği için FIFA soruşturmasına girdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Chelsea'nin 100'den fazla yabancı oyuncuyu transfer etmesi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından incelemeye alındı. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla Chelsea'ye transfer yasağı da gelebileceği iddia edildi.

FIFA KURALLARINA AYKIRI

FIFA Disiplin KOmitesi'nin 19. maddesine göre bir takım, 18 yaşının altındaki yabancı oyuncuları ailelerinin izni olmadan takıma katamıyor. İngiliz ekibi, son zamanlarda 100'den fazla yabancı oyuncuyu ya denemeye aldı ya da alt yaş kategorilerinde oynattı.

ATLETICO, DAHA ÖNCEDEN CEZA ALMIŞTI

FIFA, daha önce de benzer konulardan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'e soruşturma açmış ve Atletico Madrid, iki dönem transfer yasağı almıştı. Real Madrid ise CAS'a gitmişti. Öte yandan Guardian'ın haberine göre Chelsea'nin dışında 5 Premier Lig takımının da soruşturmaya dahil olacağı belirtildi.

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