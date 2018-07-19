Chelsea'de Courtois yerine Donnarumma!

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'ı Real Madrid'e satmaya hazırlanan Chelsea, yeni kalecisini İtalya'da buldu.
İngiliz basınının iddiasına göre Chelsea, Courtois'ı satması halinde Milan'ın 19 yaşındaki İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katacak.
ALTERNATİFLER BELİRLENDİ
Chelsea'nin genç kaleciyi Milan'dan transfer edememesi halinde ise alternatif olarak Kasper Schmeichel ve Petr Cech'i düşündüğü kaydedildi.
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İngiliz basınının iddiasına göre Chelsea, Courtois'ı satması halinde Milan'ın 19 yaşındaki İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katacak.
ALTERNATİFLER BELİRLENDİ
Chelsea'nin genç kaleciyi Milan'dan transfer edememesi halinde ise alternatif olarak Kasper Schmeichel ve Petr Cech'i düşündüğü kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın