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Chelsea'de Courtois yerine Donnarumma!

Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Thibaut Courtois'ı Real Madrid'e satması halinde Milan'dan Gianluigi Donnarumma'yı transfer edeceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'de Courtois yerine Donnarumma!
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19 Temmuz 2018 22:11
Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'ı Real Madrid'e satmaya hazırlanan Chelsea, yeni kalecisini İtalya'da buldu.

İngiliz basınının iddiasına göre Chelsea, Courtois'ı satması halinde Milan'ın 19 yaşındaki İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katacak.

ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Chelsea'nin genç kaleciyi Milan'dan transfer edememesi halinde ise alternatif olarak Kasper Schmeichel ve Petr Cech'i düşündüğü kaydedildi.

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