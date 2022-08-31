Chelsea, Wesley Fofana transferini bitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester forması giyen Wesley Fofana ile sözleşme imzaladı.

Chelsea'den yapılan açıklamada Wesley Fofana ile 7 yıllığına anlaşma sağlanırken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre de bonservis bedelinin 82 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Chelsea, Gabriel Slonina, Carney Chukwuemeka, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling ve Marc Cucurella'yı takıma kattıktan sonra Wesley Fofana transferini de bitirip savunmaya kritik bir hamle yaptı.

Chelsea'nin resmi internet sitesine konuşan 21 yaşındaki Fransız savunmacı, "Son iki gün benim için gerçekten heyecan vericiydi. Çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenman yaptım ve bu benim için bir rüya gibiydi. Taraftarlar ve kulüp için oynamaya başlayacağım için çok heyecanlıyım. Buraya kazanmak için geldim. Kupalar kazanmak için buradayım" diye konuştu.

Wesley Fofana, geçen sezonun bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırmış olsa da sakatlık dönüşü Leicester formasıyla Avrupa Konferans Ligi yarı finallerinde forma giyip iyi performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Fransız oyuncu ayrıca, 2020-2021 Premier Lig'deki ilk sezonunda Leicester formasıyla 'Yılın Genç Oyuncusu' seçildi ve İngiltere'deki en iyi performanslarından birini o sezonun FA Cup finalinde Chelsea'ye karşı final kazanarak gösterdi.

Bu arada genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giyerken, 1 gollük katkı sağladı.