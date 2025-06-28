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Chelsea ve M. United, Martinez yarışında!

Chelsea, kalede güven arayışında, M. United da masada. Martinez'in kararı merak konusu.

calendar 28 Haziran 2025 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Chelsea ve M. United, Martinez yarışında!
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci arayışında rotasını Emiliano Martinez'e çevirdi. Aston Villa forması giyen Arjantinli yıldız için yaklaşık 52,5 milyon euro önerildi.

Mirror'ın haberine göre Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca'nın yeni sezonda güvenebileceği bir 1 numara ararken, Martinez için şartları zorlama kararı aldı.

PSR BASKISI VİLLA'YI SATIŞA ZORLUYOR


Aston Villa'nın, Premier Lig'in kâr-zarar kurallarını (PSR) aşmamak adına oyuncu satışına sıcak baktığı belirtiliyor. Dünya Kupası şampiyonu kaleci Martinez'in elden çıkarılması da bu kapsamda değerlendiriliyor. Mavi-beyazlılar, hem Robert Sanchez hem de Filip Jorgensen'den beklenen katkıyı alamayınca gözünü Martinez'e dikti.

MARTİNEZ'İN CHELSEA'DE HAYRANI ÇOK

Martinez'in, Chelsea'de yardımcı antrenör Willy Caballero başta olmak üzere birçok ismin büyük beğenisini topladığı ifade ediliyor. Villa Park'ta geçirdiği altı sezonda istikrarıyla öne çıkan deneyimli eldiven, Katar 2022'de Arjantin'i zafere taşıyan isimlerden biri olmuştu.

UNİTED CEPHESİNDE ŞARTLAR NET

Manchester United da Martinez için devrede. 32 yaşındaki kalecinin, Güney Amerika kaynaklı haberlere göre tercihini Old Trafford'dan yana kullanabileceği öne sürülüyor. Ancak teknik direktör Ruben Amorim'in öncelik sıralamasında kaleci transferi ilk sırada yer almıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, Andre Onana'ya talip çıkmadan yeni bir 1 numara için adım atması beklenmiyor.

SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 53 maça çıktı. Martinez bu maçların 16'sında kalesini gole kapatırken kalesinde 61 gol gördü.





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