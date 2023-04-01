Chelsea sahasında kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Chelsea sahasında Aston Villa'ya 2-0'lık skorla kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea sahasında kaybetti
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01 Nisan 2023 21:44
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadeleyi Chelsea 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada konuk ekip Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGin n attı.

Bu sonucun ardından Chelsea, 38 puanda kaldı. Aston Villa 41 puana yükseldi.

Chelsea, gelecek hafta sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.

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