İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadeleyi Chelsea 2-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada konuk ekip Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGin n attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, 38 puanda kaldı. Aston Villa 41 puana yükseldi.
Chelsea, gelecek hafta sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada konuk ekip Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGin n attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, 38 puanda kaldı. Aston Villa 41 puana yükseldi.
Chelsea, gelecek hafta sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ