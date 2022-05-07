Chelsea'nin satışı 4,25 milyar sterline gerçekleşti

İngiltere'de satışı uzun süredir gündemde olan Chelsea'nin yeni sahipleri resmen belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'nin satışı 4,25 milyar sterline gerçekleşti
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07 Mayıs 2022 10:28
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin satışı gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası Roman Abramovich'e uygulanan yaptırım neticesinde Chelsea'nin satışı onaylandı.

İngiltere'nin Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yaptırım kararı sonrasında, Rus milyarder finansal faaliyetleri askıya alınan ve banka hesapları dondurulan kulübün satışına karar verdi. Uzun süredir gündemde olan satış işlemleri, sonunda tamamlandı.

Chelsea Kulübü'nün Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoreg Wyss liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 4 Milyar 250 Milyon Sterlin karşılığında satın alındığı açıklandı.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

Bu satışın ardından kulübün yeni sahiplerinin kısa bir süre içerisinde detaylı açıklama yapması bekleniyor.




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