Chelsea, Madueke'yi açıkladı

Chelsea, PSV'den Noni Madueke'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea, Madueke'yi açıkladı
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21 Ocak 2023 00:46
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadrosunu Noni Madueke ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada PSV ile Madueke'nin transferi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Chelsea, ayrıca Madueke ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 8,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Chelsea, Madueke için de PSV'ye 35 milyon euro'luk bonservis ödeyecek.

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