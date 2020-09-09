Chelsea kaleye Edouard Mendy'i transfer ediyor

Chelsea, bu sezon öncesi transferleri ile birçok kez gündeme geldi. Londra ekibi, Kepa'nın düzensiz performansı kaleci arayışında da sona yaklaştı.



Chelsea, Fransa ligue 1 temsilcisi Rennes'in kalecisi Edouard Mendy'yi birkaç gün içerisinde açıklayacak.



Rennes, Chelsea ile görüşme yaptıklarını doğruladı. 28 yaşındaki kalecinin, 18 milyon avro karşılığında Londra ekibine transfer olması bekleniyor.



Frank Lampard, Mendy'nin 1 numara için Kepa ile forma rekabetine girmesini bekliyor. Chelsea'nin Mendy'e yönelme sebebi ise, Petr Cech'in kulübe önermesi olduğu öğrenildi.



