Chelsea kaleye Edouard Mendy'i transfer ediyor

Transfer döneminin hareketli takımı Chelsea, kaleci transferinde de mutlu sona çok yakın...

Haber; AA
Chelsea kaleye Edouard Mendy'i transfer ediyor
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09 Eylül 2020 20:44
Chelsea, bu sezon öncesi transferleri ile birçok kez gündeme geldi. Londra ekibi, Kepa'nın düzensiz performansı kaleci arayışında da sona yaklaştı.

Chelsea, Fransa ligue 1 temsilcisi Rennes'in kalecisi Edouard Mendy'yi birkaç gün içerisinde açıklayacak.

Rennes, Chelsea ile görüşme yaptıklarını doğruladı. 28 yaşındaki kalecinin, 18 milyon avro karşılığında Londra ekibine transfer olması bekleniyor.

Frank Lampard, Mendy'nin 1 numara için Kepa ile forma rekabetine girmesini bekliyor. Chelsea'nin Mendy'e yönelme sebebi ise, Petr Cech'in kulübe önermesi olduğu öğrenildi.



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