Chelsea ile imzalayan Sarr kiralanıyor

Chelsea'nin sözleşme imzaladığı Malang Sarr'ın aynı hızla Leverkusen'e kiralanabileceği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Chelsea ile imzalayan Sarr kiralanıyor
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02 Eylül 2020 00:09
Fenerbahçe'nin gündemine giren ancak Chelsea ile sözleşme imzalayan Malang Sarr'ın yeni sezonda kiralanması kesinleşti. Oyuncuya Leverkusen'in kancayı taktığı belirtiliyor.

Fransız basını, bonservisi elindeyken Chelsea'ye imza atan Malang Sarr konusunda Bayer Leverkusen'in devrede olduğu ve oyuncunun kiralık olarak Alman kulübünde oynayabileceği belirtildi. Leverkusen'in Monaco'dan Benoit Badiashile'yi istediği ve Volland ile takas teklifinin geri çevrilmesi üzerine Sarr'ın istendiği de haberlerin detayında yer aldı.

Fransa Genç Milli Takım kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.

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