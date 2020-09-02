Chelsea ile imzalayan Sarr kiralanıyor

Fenerbahçe'nin gündemine giren ancak Chelsea ile sözleşme imzalayan Malang Sarr'ın yeni sezonda kiralanması kesinleşti. Oyuncuya Leverkusen'in kancayı taktığı belirtiliyor.



Fransız basını, bonservisi elindeyken Chelsea'ye imza atan Malang Sarr konusunda Bayer Leverkusen'in devrede olduğu ve oyuncunun kiralık olarak Alman kulübünde oynayabileceği belirtildi. Leverkusen'in Monaco'dan Benoit Badiashile'yi istediği ve Volland ile takas teklifinin geri çevrilmesi üzerine Sarr'ın istendiği de haberlerin detayında yer aldı.



Fransa Genç Milli Takım kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.



