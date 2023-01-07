Chelsea'den 18'lik Brezilyalı'ya 20.4 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u transfer etti.



Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Chelsea, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon sterlin (20.4 milyon euro) bonservis bedeliyle renklerine bağladı.



Başkent temsilcisi, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.





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