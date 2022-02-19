İngiltere Premier Lig'de 26. haftasında Chelsea, Crystal Palace'a konuk oldu. Selhurts Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 89. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.



Bu skorun ardından 50 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı. Crystal Palace ise 26 puanla ligin 13. sırasında yer aldı.



Gelecek hafta Chelsea, Leicester City'yi konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Watford ile karşılaşacak.







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