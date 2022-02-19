Chelsea 89'da, Ziyech'le uyandı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, konuk olduğu Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea 89'da, Ziyech'le uyandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 20:09
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech
Chelsea
İngiltere Premier Lig'de 26. haftasında Chelsea, Crystal Palace'a konuk oldu. Selhurts Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 89. dakikada Hakim Ziyech kaydetti. 

Bu skorun ardından 50 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı. Crystal Palace ise 26 puanla ligin 13. sırasında yer aldı. 

Gelecek hafta Chelsea, Leicester City'yi konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Watford ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.