Chelsea 18'lik yeteneği kadrosuna kattı

Chelsea, Santos forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Angelo Gabriel'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Chelsea 18'lik yeteneği kadrosuna kattı
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17 Temmuz 2023 12:29
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncu Angelo Gabriel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Santos forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun transfer işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre de uzun süreli sözleşme imzalanan Gabriel'in bonservisi için Chelsea, Santos'a 15 milyon avro ödedi.

Henüz 15 yaş 308 günlükken maça çıkarak Brezilya 1. Futbol Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu rekorunun sahibi Angelo Gabriel, Santos'ta 129 karşılaşmada 5 gol ve 10 asiste imza attı.

Genç yetenek, Brezilya Milli Takımı'nda ise alt yaş gruplarında forma giydi.

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