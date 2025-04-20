İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Craven Cottage'de oynanan mücadeleyi Chelsea, son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tyrique George ve 90+3'de Pedro Neto kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Alex İwobi'den geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu galibiyet ile birlikte Chelsea, puanını 57 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 iddiasını sürdürdü. Fulham ise 48 puan ile 9. sırada yer aldı.
Chelsea, gelecek hafta Everton'u ağırlayacak. Fulham ise küme düşmüş Southampton deplasmanında olacak.
Craven Cottage'de oynanan mücadeleyi Chelsea, son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tyrique George ve 90+3'de Pedro Neto kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Alex İwobi'den geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu galibiyet ile birlikte Chelsea, puanını 57 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 iddiasını sürdürdü. Fulham ise 48 puan ile 9. sırada yer aldı.
Chelsea, gelecek hafta Everton'u ağırlayacak. Fulham ise küme düşmüş Southampton deplasmanında olacak.