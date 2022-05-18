Cenk Tosun'dan milli tekvandoculara ziyaret

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları'nda mücadele edecek milli takım kafilesine moral ziyaretinde bulundu.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cenk Tosun, İngiltere'nin Manchester kentinde yarın başlayacak ve 4 gün sürecek şampiyona için hazırlıklarını sürdüren milli sporcularla bir araya geldi.



Milli takımın kamp yaptığı otele ziyaret gerçekleştiren Cenk, ay-yıldızlı tekvandocularla sohbet etti.



Cenk Tosun, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile de bir süre sohbet etti ve başarılar diledi.



"Ay-yıldızlı formanın değerini biliyorum"



Ziyarette kısa bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Ay-yıldızlı formanın değerini biliyorum. Onu giymek çok farklı bir duygu. Burada elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. İnşallah, buradan başarılı sonuçlarla ülkemize döneceksiniz." diye konuştu.



Federasyon Başkanı Metin Şahin ise "Milli futbolcumuzun ziyareti bizleri onurlandırdı. Çocuklarımıza ayrı bir motivasyon oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu motivasyonla çocuklarımızın daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Cenk Tosun, bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Bu ziyaretten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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