Cenk Tosun'dan geleceği için açıklama!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, geleceği için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'dan geleceği için açıklama!
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08 Temmuz 2024 15:25
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, EKOL TV'ye konuştu.

Cenk Tosun, geleceği için gelen sorunun ardından, "Turnuvanın (EURO2024) tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatile bakacağım, tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatili düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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